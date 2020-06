SIC vende novela para o Médio Oriente

O maior operador televisivo do Médio Oriente, MBC Group, que emite para vários países, entre os quais Arábia Saudita ou Egito, comprou à SIC a novela ‘Nazaré’.A história protagonizada por Carolina Loureiro, em exibição na estação de Paço de Arcos (primeira temporada termina nas próximas semanas), com grande sucesso de audiências, irá estrear no canal MBC+ DRAMA, a 10 de agosto.