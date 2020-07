Sindicato de Jornalistas denuncia jornalistas ‘temporários’ na TVI

O Sindicato dos Jornalistas enviou uma queixa à Autoridade para as Condições do Trabalho onde denuncia a existência de 20 jornalistas contratados através de empresas de trabalho temporário na TVI/Media Capital.



Elementos enviados pela delegada sindical e pela comissão de trabalhadores da TVI ao SJ levaram o sindicato a fundamentar a queixa argumentando que os jornalistas em causa estão sujeitos a escalas, horários e responsabilidades em tudo iguais aos trabalhadores do quadro da TVI/Media Capital sem terem as mesmas condições salariais.



"O SJ recorda que os jornalistas da TVI/Media Capital não têm progressão salarial significativa há vários anos, nem plano de carreiras acordado, que possam nivelar os desequilíbrios salariais existentes", fundamenta o sindicato.