Sindicato dos Jornalistas defende dedução em IRS para assinaturas

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) defendeu esta quinta-feira inclusão de medidas de apoio ao jornalismo no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entre as quais a dedução em sede de IRS das assinaturas dos órgãos de comunicação social.

"O Sindicato dos Jornalistas exorta o Governo a integrar na proposta de Orçamento de Estado para 2022 medidas de apoio direcionadas para a comunicação social", pode ler-se num comunicado hoje enviado às redações.

Entre as medidas sugeridas encontra-se a sugestão de que "seja permitido aos cidadãos deduzirem em sede de IRS parte ou a totalidade dos gastos com a subscrição de assinaturas, em papel ou digitais, de órgãos de comunicação social".