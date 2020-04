Sindicato dos Jornalistas pede suspensão do lay-off na dona do JN, DN e TSF

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) solicitou esta segunda-feira à administração da Global Media, liderada por Daniel Proença de Carvalho, "a suspensão imediata do lay-off, até adequada e atempada formalização processual". Isto porque, refere o SJ em nota aos associados, a dona do JN, DN, TSF e O Jogo avançou para o lay-off "sem cumprimento dos trâmites legais".Por isso, o sindicato pede aos jornalistas do grupo para se apresentarem ao trabalho na terça-feira, "normalmente, como fariam antes desta comunicação". O SJ considera a ação da Global Media uma "flagrante violação do princípio da dignidade humana".O grupo de Proença de Carvalho anunciou hoje a entrada em lay-off de todos os meios que detém (de forma diferenciada entre os 540 trabalhadores abrangidos) com a justificação da crise provocada pela pandemia de coronavírus. Antes da crise, o grupo já tinha aberto a porta a despedimentos devido à situação que atravessa.Em 2018, registou prejuízos de 9,1 milhões de euros, segundo dados publicados no Portal da Transparência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Trata-se de um agravamento face aos 4,5 milhões de euros registados em 2017.