Os sindicatos da RTP acusam a administração de “declamar poesia” na negociação salarial e ameaçam avançar com ações de luta, entre elas a greve, se as suas reivindicações não forem atendidas. “Estamos prontos para levar até às últimas consequências esta negociação”, afirmam as dez estruturas sindicais representantes dos trabalhadores da empresa pública. “Iremos onde for necessário, ao ministro da Cultura, ao ministro das Finanças, para novas vigílias, se necessário para a greve, até que prevaleça a razão de todos nós”, avisam. Em cima da mesa está a proposta de 6,5% de aumento, com um mínimo de 80 euros. A próxima reunião negocial será dia 20.