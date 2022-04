Três sindicatos de trabalhadores pediram esra sexta-feira uma reunião com a Comissão de Trabalhadores da TVI para avaliar a “situação laboral interna” no Grupo Media Capital. Os sindicatos dos Jornalistas (SJ), dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT) e dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) falam em “preocupação” com a anunciada reestruturação no grupo.









