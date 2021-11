Sindicatos em guerra com administração da RTP

Os representantes dos trabalhadores indicam que “os 70 reenquadramentos que há dois anos se arrastavam por conta de pretensos entraves das Finanças, podem agora ver a luz do dia por via de um simples regulamento”. “Pena é que tenham demorado dois anos para entender que a solução já estava no AE [Acordo de Empresa] e que se tenha gastado dinheiro em inúteis pareceres jurídicos, para se chegar a essa conclusão”, lê-se no comunicado.



A RTP volta a estar na mira dos sindicatos, que não poupam críticas ao conselho de administração (CA) liderado por Nicolau Santos, acusando-o de os “desconsiderar”.Os representantes dos trabalhadores indicam que “os 70 reenquadramentos que há dois anos se arrastavam por conta de pretensos entraves das Finanças, podem agora ver a luz do dia por via de um simples regulamento”. “Pena é que tenham demorado dois anos para entender que a solução já estava no AE [Acordo de Empresa] e que se tenha gastado dinheiro em inúteis pareceres jurídicos, para se chegar a essa conclusão”, lê-se no comunicado.

As estruturas sindicais queixam-se ainda que “o compromisso assumido, formalmente, com os sindicatos, através de um ‘protocolo de acordo’ sobre a retroatividade do pagamento destes reenquadramentos a 2019, não conta para nada” e acusam a administração de “desvalorizar” um email enviado a 30 de janeiro de 2020 por Maria Flor Pedroso à sua equipa, em que constam “o número e a calendarização dos reenquadramentos dos seus trabalhadores, bem como a retroatividade da sua aplicação”. À Comissão de Trabalhadores, o CA explicou que “o pagamento do retroativo será feito a partir de janeiro de 2021” e rejeitou qualquer responsabilidade pelo email enviado “por iniciativa” da então diretora de Informação demissionária e por um compromisso que não assumiu.





Ao CM, fonte oficial da RTP disse que “no sentido de robustecer o processo de reenquadramentos, foi criado um regulamento interno, foram analisadas as propostas à luz desse regulamento e no fim deste mês o processo fica concluído”.