Sindicatos fazem denúncia à ACT por falta de pagamento de salários da Global Media

Os sindicatos dos Jornalistas (SJ) e dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE-Norte) apresentaram denúncia na ACT devido à falta de pagamento dos salários no Global Media Group (GMG).

Num comunicado esta quarta-feira divulgado, as estruturas sindicais disseram que foi apresentada denúncia na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) "pela falta de pagamento dos salários de dezembro aos trabalhadores da Global Notícias", empresa do grupo GMG.

Segundo o comunicado, "os representantes dos trabalhadores temem que a situação se prolongue no tempo e solicitam uma averiguação inspetiva urgente às contas do GMG".

Na denúncia, o SITE-Norte recordou que "já tinha denunciado a falta de pagamento do subsídio de Natal, avançando, agora, com um aditamento a essa queixa". Por sua vez, o SJ, "na denúncia apresentada, solicitou uma investigação urgente às contas do Global Media Group, pois os jornais continuam a vender-se e os comerciais continuam a faturar publicidade".

Segundo a estrutura, "o dinheiro entra, mas não chega aos trabalhadores", ou "não chega a todos, no caso".

No comunicado, os sindicatos recordaram que "o vencimento de dezembro foi pago apenas aos trabalhadores da Rádio Notícias, detentora da TSF, aos da Açor Media, dona da Rádio Comercial Açores e do Açoriano Oriental, à Naveprinter e à Notícias Direct, continuando em falta os salários na empresa Global Notícias, que detém o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, o desportivo O Jogo, várias revistas e serviços associados, desde secretariado a comerciais, num universo de mais de 350 pessoas".

Paralelamente, "o subsídio de Natal continua em falta e não foi pago a nenhum dos cerca de 530 trabalhadores do GMG".

O SJ, "receando que a situação perdure e se agrave, e tendo em conta mensagens do presidente da Comissão Executiva, José Paulo Fafe, a alguns trabalhadores, na terça-feira, dizendo que espera uma transferência para pagar os salários, mas que isso é 'um desejo' que tem, depreende-se, sem qualquer garantia" solicitou "uma intervenção da maior urgência da ACT".

Os sindicatos lembraram ainda que "também as dezenas de recibos verdes e prestadores de serviço do grupo estão sem receber as verbas devidas pelo mês de novembro, depois de agonizarem até ao fim da primeira semana de janeiro de 2024 pelo pagamento de outubro de 2023", destacando que "o valor está em falta, pela prática habitual, desde dia 10, continuando a pressão inaceitável sobre pessoas em situações muito frágeis, que merecem também respaldo e atenção".