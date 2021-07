Site do CM é líder absoluto em junho

O site do Correio da Manhã voltou a liderar as preferências noticiosas dos portugueses na internet, alcançando 3,2 milhões de leitores no mês de junho. De acordo com o ranking netAudience, o único que mede os consumos digitais em Portugal, o CM online voltou a ser o meio mais consumido, à frente do conjunto de sites e leitor de streaming da TVI, que ocupa o segundo lugar.O estudo da Marktest atribui o terceiro lugar à SIC, que é seguida pelo ‘Expresso’ e pela Flash!. A liderança por grupos continua a ser da Cofina (à qual pertence o CM e a Flash!). A Media Capital (dona da TVI) está no segundo lugar e a Impresa (da SIC) em terceiro.