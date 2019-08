Site pornográfico expõe dados de milhões de pessoas

As falhas de segurança online voltaram a atingir os sites de conteúdos para adultos. E, desta vez, há mais de 1,2 milhões de utilizadores lesados. No entanto, este número pode ainda aumentar.Um erro no processo de autentificação do site de partilha de conteúdos pornográficos Luscious expôs endereços de email, nomes completos, nomes de utilizador, países de residência e históricos de navegação (comentários, uploads, seguidores, favoritos, etc.) de pessoas de inúmeros países - a origem dos utilizadores ainda não é totalmente conhecida, embora já se saiba que França, Alemanha, Rússia, Polónia, Brasil, Austrália, Itália e Malásia são alguns dos países de proveniência dos dados, disponibilizados sem qualquer tipo de encriptação.Esta falha foi descoberta na semana passada e divulgada pela empresa de investigação vpnMentor, que alerta que "o impacto desta invasão pode ser devastadora para os utilizadores, seja pessoalmente ou financeiramente". "A atividade em sites de adultos como o Luscious é uma das mais privadas por natureza e nunca ninguém espera que seja revelada", acrescenta a empresa.Além de repercussões na vida pessoal, a exposição destes dados poderá também ser utilizada por piratas informáticos para extorsão financeira dos lesados. Até porque não se sabe, ao certo, há quanto tempo as contas dos utilizadores estão vulneráveis.A Luscious já anunciou que está a resolver o problema desde a passada sexta-feira.