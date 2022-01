Passados três dias sobre o ataque informático aos sites da SIC e do ‘Expresso’, o grupo Impresa, em colaboração com a PJ e o Centro Nacional de Cibersegurança, ainda não conseguiu resolver a situação e, ao que o CM apurou, não têm a certeza de como a situação poderá ser solucionada. Embora esta terça-feira o ‘Expresso’ tenha arrancado com um site provisório, ainda não há previsão de quando as suas plataformas online voltarão a estar ativas.