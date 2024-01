'Sites' do JN, DN e O Jogo "paralisados" devido à greve de 24 horas na Global Media

Os 'sites' e redes sociais do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo ou Dinheiro Vivo irão sofrer perturbações durante 24 horas, devido à greve dos trabalhadores do Global Media Group, que começou às 0h00 desta quarta-feira.

Estes títulos divulgaram nos seus 'sites' a paralisação dos trabalhadores, uma greve de 24 horas em contestação à intenção do grupo de despedir até 200 profissionais e pela defesa do jornalismo.

Na sua página da Internet, o Diário de Notícias avançou ainda que a edição em papel de quinta-feira não estará nas bancas, devido à greve, regressando na sexta-feira.

Também os trabalhadores da TSF aderiram à greve, de acordo com uma mensagem transmitida pelas 0h00 desta quarta-feira.

Além dos trabalhadores do Global Media Group (GMG), a greve abrange também "todos os jornalistas, independentemente do órgão de comunicação social para o qual prestem serviço" entre as 14h00 e as 15h00 do dia 10 de janeiro, "para que possam expressar a sua solidariedade" para com os trabalhadores do GMG e também "alertar o poder político e a sociedade civil para a situação do setor".

O SJ, em nome dos trabalhadores do GMG, justificou a greve - entre as 0h00 e as 24h00 desta quarta-feira - com o "reiterado incumprimento" por parte da administração do grupo.

Na fundamentação da greve, o SJ realçou que "a comissão executiva do GMG incumpre, de forma reiterada, os mais elementares deveres e obrigações legais para com os seus trabalhadores e prestadores de serviços" e "tem colocado em causa o nome dos títulos que detém, prejudicando a própria empresa".

A greve ocorre no mesmo dia em que termina o prazo de adesão às rescisões voluntárias na Global Media.

A 6 de dezembro, em comunicado interno, a Comissão Executiva da GMG, liderada por José Paulo Fafe, anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".

O presidente da Global Media disse esta terça-feira que teve uma reunião com o fundo na segunda-feira e que teve "promessa" de uma transferência "até ao início da semana que vem" para pagar os salários em atraso, mas adiantou também, no âmbito da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que se o grupo não conseguir atingir o número que pretende de rescisões, possivelmente será obrigado a efetuar um despedimento coletivo.

A 21 de setembro, o World Opportunity Fund (WOF) adquiriu uma participação de 51% na empresa Páginas Civilizadas, proprietária direta da Global Media, ficando com 25,628% de participação social e dos direitos de voto na Global Media.