Sites ilegais de jogo patrocinam congresso de 'gamming'

Lisbon Affiliate Conference junta universo dos jogos online. Principal patrocinador não tem licença para operar em Portugal.

Por Sónia Dias | 01:46

O site de apostas online 1xBet, que está disponível em Portugal apesar de não ter licença, é o principal patrocinador da Lisbon Affiliate Conference, que decorre entre amanhã e sábado na FIL, em Lisboa, e que espera milhares de visitantes.



Trata-se de uma das mais importantes convenções do universo do eGaming, que reúne peritos e interessados em expandir os seus conhecimentos sobre a indústria, contando com fornecedores de software e agentes de casinos online.



"Os sites de jogos e apostas online que se encontram legalmente autorizados a operar em Portugal estão publicitados no site do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal (SRIJ). Todos os sites de jogos e apostas online que não estejam ali publicitados são ilegais", explica ao CM o SRIJ.



No que respeita à conferência, o regulador não emite "qualquer opinião sobre a realização da mesma", uma vez que não dispõe de competência para intervir nessa matéria. Isto porque não está em causa uma situação de exploração de jogos e apostas online por entidade não licenciada, nem a publicitação da conferência viola as regras previstas no Código da Publicidade.



Mas deixa o alerta: "A disponibilização de jogos e apostas online para Portugal por qualquer entidade que não tenha obtido a necessária licença para o efeito constitui um crime."



Além do 1xBet, também o Vbet, outro dos patrocinadores do evento, opera em Portugal sem estar licenciado.