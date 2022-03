Passou pouco mais de um mês (21 de fevereiro) desde que a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) abriu as inscrições para a tarifa social de Internet, destinada a consumidores com baixos rendimentos e disponível para cerca de 800 mil lares portugueses. Mas, até agora, pouco mais de 200 famílias (0,025%) se mostraram interessadas neste apoio, apurou o CM junto do regulador das telecomunicações.