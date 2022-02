As projeções dos resultados eleitorais reveladas pelas televisões às 20h00 de domingo anteciparam a vitória do PS - com a CMTV a apresentar a análise com os valores mais próximos dos resultados finais - o que contrastou com a última semana de campanha, durante a qual as sondagens indicavam um empate técnico entre PS e PSD.









A influência das sondagens na decisão de voto é uma hipótese que o politólogo António Costa Pinto não afasta, mas adverte que a leitura tem de ser feita com cautela. “Os efeitos das sondagens na votação em Portugal são pouco conhecidos, mas sabe-se que têm geralmente o efeito de desmobilizar, quando existe uma vitória anunciada. No entanto, convém não esquecer que o segmento de eleitores que vota em função das sondagens é pequeno, o que não quer dizer que não tenha influência, sobretudo nos resultados dos partidos mais pequenos”, explica.

Todavia, o investigador coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa olha para os resultados do passado domingo de forma diferenciada. “Não me parece que a diferença entre o primeiro e o segundo partido, nestas eleições, possa ser explicada pelo efeito das sondagens. Quando forem feitos os estudos eleitorais, vamos perceber certamente que houve uma concentração estratégica dos votos do eleitorado de esquerda no PS. No eleitorado à direita, o voto útil não aconteceu”, frisa. Opinião partilhada pelo politólogo André Freire: “Em eleições com as características desta última – uma eleição muito renhida, na qual estava tudo em aberto - a diferença entre as sondagens e o resultado final pode dever-se a um volte-face de última hora, que levou o eleitorado de esquerda a desmobilizar o voto nos pequenos partidos para o dirigir para o PS.”





O professor do ISCTE relembra, contudo, que “a história das sondagens portuguesas é positiva, com bons resultados alcançados no passado”, mas reconhece que estas “têm, sem dúvida, um efeito influenciador na decisão de voto e na mensagem transmitida pelos partidos em campanha”.