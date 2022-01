Georgina Rodríguez completa hoje 28 anos e para “celebrar em grande”, como referiu no Instagram, negociou para esta data a transmissão do primeiro episódio da série sobre a sua vida, ‘Soy Georgina’ (Netflix).









Nos últimos cinco anos, a vida da namorada de CR7 mudou radicalmente e essa passagem do “nada para tudo” é mote para o reality show. O início da relação é logo abordado no episódio de estreia. “Chegava de autocarro e saía de Bugatti. Passei de vender objetos de luxo para usá-los no tapete vermelho. Tenho milhões de seguidores e sou a mulher do homem mais seguido do Mundo”, afirmou a modelo.

Mas há outros episódios curiosos que relata. “A primeira vez que fui à casa do Cristiano, perdia-me cada vez que ia à cozinha buscar água. Às vezes, levava meia hora para voltar para a sala, porque não conhecia o caminho. Era tão grande...”.



Aproveitando uma pausa no campeonato inglês, Cristiano Ronaldo, Georgina, e os quatro filhos viajaram para um dos seus destinos de eleição, o Dubai (EAU). Ontem, o jogador do Manchester United divulgou uma fotografia em que surge na praia com Cristianinho, de 11 anos, Eva, Mateo e Alana, todos de 4 anos, e escreveu:

“Pai orgulhoso.”