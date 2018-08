Sporting vai ter 21 debates na CMTV

Frente a frente em horário nobre. Primeiro é já na sexta-feira.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Serão, porventura, as eleições mais importantes do Sporting dos últimos anos, principalmente após as polémicas que envolveram Bruno de Carvalho enquanto presidente.desafiou os sete candidatos à presidência do clube leonino – Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Rui Rego, Tavares Pereira, José Maria Ricciardi e Madeira Rodrigues – a discutirem as suas propostas em 21 debates.Os frente a frente diários serão em horário nobre, a partir das 20h45, sempre moderados pelo pivô do ‘’. O primeiro confronto acontece já sexta-feira, e o último a 7 de setembro, véspera das eleições."Não há memória de 21 debates em horário nobre nas eleições de um clube", afirma Carlos Rodrigues, diretor executivo do. "Os adeptos sportinguistas merecem ser esclarecidos no confronto de ideias entre os candidatos".

Calendário de debates

Dia 17 de Agosto: Frederico Varandas - João Benedito

Dia 19 agosto: Dias Ferreira - Rui Rego

Dia 20 agosto: José Maria Ricciardi - Tavares Pereira

Dia 21 Agosto: Rui Rego - Frederico Varandas

Dia 22 Agosto: João Benedito - Madeira Rodrigues

Dia 23 Agosto: Madeira Rodrigues - Rui Rego

Dia 24 Agosto: Tavares Pereira - Rui Rego

Dia 25 Agosto: Dias Ferreira - José Maria Ricciardi

Dia 26 Agosto: Frederico Varandas - Dias Ferreira

Dia 27 Agosto: José Maria Ricciardi - Rui Rego

Dia 28 agosto: Tavares Pereira - Frederico Varandas

Dia 29 de agosto: Dias Ferreira - Tavares Pereira

Dia 30 de agosto: José Maria Ricciardi - Madeira Rodrigues

Dia 31 Agosto: João Benedito - Rui Rego

Dia 1 setembro: Madeira Rodrigues - Tavares Pereira

Dia 2 de Setembro: João Benedito - Tavares Pereira

Dia 3 de Setembro: João Benedito-Dias Ferreira

Dia 4 de Setembro: Frederico Varandas - Madeira Rodrigues

Dia 5 Setembro: Madeira Rodrigues - Dias Ferreira

Dia 6 Setembro: João Benedito - José Maria Ricciardi

Dia 7 Setembro: Frederico Varandas - José Maria Ricciardi