Supremo Tribunal dá razão a Porta dos Fundos

O polémico especial de Natal dos Porta dos Fundos está a dividir a justiça brasileira. Depois do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter mandado retirar ‘A Primeira Tentação de Cristo’ do catálogo da Netflix, a pedido de uma associação católica, a empresa de streaming recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, que anulou a suspensão do filme, pelo que este continua disponível na plataforma."Não se descuida da relevância do respeito à fé cristã (assim como de todas as demais crenças religiosas ou a ausência dela). Não é de se supor, contudo, que uma sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede há mais de 2 (dois) mil anos, estando insculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros", afirmou o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, sobre o filme que gerou polémica por mostrar Jesus Cristo a viver uma relação homossexual. A ousadia do grupo de comediantes Porta dos Fundos fez com que um homem atacasse a sede da sua produtora com cocktails molotov.O juiz desembargador Benedicto Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tinha determinado na última quarta-feira que a película fosse retirada do ar para "acalmar os ânimos", defendendo que o direito à liberdade de expressão, imprensa e artística "não é absoluto". Contudo, a Netflix recorreu ao STF, afirmando apoiar "fortemente a expressão artística" e lutar "para defender esse importante princípio".