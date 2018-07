Susto atira Maya para as urgências do hospital

Apresentadora sentiu-se indisposta e chegou a recear um AVC.

29.07.18

Eram perto das 11h00 da manhã de domingo, 29, quando Maya, a popular apresentadora do programa 'Manhãs CM', da CMTV se sentiu mal, no hotel onde pernoitava, na zona de Portimão, segundo pode ler-se na Flash Com sintomas que lhe pareciam ser de AVC, a apresentadora pediu ajuda e o INEM foi acionado. Só que, ao telefone, o pedido de auxílio não foi associado a esta doença súbita, pelo que perante a demora da ambulância, Maya acabou por ser transportada de carro, para a urgência hospitalar, no barlavento algarvio.