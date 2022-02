Afinal, subscrever a Tarifa Social de Internet (TSI) pode não compensar. Na maioria dos casos, pode até aumentar a despesa ao final do mês. A associação portuguesa para a defesa do consumidor, Deco, analisou as ofertas no mercado e chegou à conclusão que, a não ser que fique reduzido à TDT ou a algumas opções via satélite com poucos canais, quem assinar um serviço de televisão e aderir a esta tarifa vai pagar mais do que se optasse pelos pacotes de TV, net e voz mais baratos.