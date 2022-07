A Tarifa Social de Internet, que se destina a famílias de baixos rendimentos, vai ser reavaliada até ao final do ano. O anúncio foi feito por João Cadete de Matos, presidente da Anacom (Autoridade Nacional para as Comunicações), no âmbito de uma audição regimental do Governo.



O presidente da entidade reguladora reconheceu que a adesão ao tarifário ficou “muito aquém das expectativas”, mas também lembrou que as condições oferecidas “são exíguas e abaixo daquilo que a Anacom tinha recomendado ao Governo”.









