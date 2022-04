Com a manutenção do valor da Contribuição sobre o Audiovisual (CAV) em 2,85 euros por mês (3,02 euros com IVA – 1,06 euros para beneficiários de alguns abonos sociais), o Orçamento do Estado (OE) para 2022 prevê que a receita da RTP com esta taxa seja de 191,7 milhões de euros, o que significa mais de 525 mil euros por dia.









