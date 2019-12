Taxa audiovisual rende 190 milhões de euros à RTP

O Governo não vai aumentar a contribuição para o audiovisual (CAV) que financia a RTP e que os consumidores pagam na sua fatura mensal da eletricidade, no valor de 2,85 euros (3,02 euros com IVA – 1,06 euros para beneficiários de alguns abonos sociais). Ainda assim, estima-se que a receita total dessa taxa aumente ligeiramente (cerca de 1,9%) no próximo ano, segundo o relatório da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020.O valor da CAV, que rendeu 186,2 milhões de euros em 2019, deverá aumentar 3,7 milhões no próximo ano, para 189,9 milhões, devido ao crescimento do mercado imobiliário em Portugal, já que a taxa está indexada aos contadores de eletricidade. Contas feitas, a estação pública receberá mais de 520 mil euros por dia.Essa receita entra nos cofres do Estado pela mão das empresas de eletricidade, é enquadrada na despesa do setor da Cultura, e só depois é transferida pelo Ministério das Finanças para a RTP.A proposta de OE para 2020 prevê uma despesa total consolidada de 523,4 milhões de euros na área do Ministério da Cultura, sendo que mais de metade é destinada à RTP. Segundo o documento, "a medida Cultura representa 43,9% do total", enquanto a Comunicação Social "representa cerca de 55,4%".Para o grupo de rádio e televisão público há um valor disponível para despesa de 245,8 milhões de euros.