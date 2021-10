Taxa Google pode render a Portugal 100 milhões de euros por ano

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) anunciou que 136 países, entre os quais Portugal, acordaram a implementação de uma taxa mínima de 15% para as multinacionais, entre elas as gigantes da internet, a partir de 2023, culminando uma negociação que dura desde 2019.Não é fácil calcular quanto é que a Google e o Facebook, por exemplo, poderão vir a pagar ao Estado português, uma vez que as duas empresas de origem norte-americana não revelam dados concretos sobre as receitas com a publicidade digital que arrecadam em cada país.