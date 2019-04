Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnicos da TVI voltam a trabalhar para a RTP

Depois da promessa da administração, estação pública volta a recrutar na concorrência.

Por João Bénard Garcia e Paulo Abreu | 01:30

As ‘toupeiras’ da concorrência privada, em particular as da TVI, voltaram a ser chamadas pelos responsáveis pela gestão de pessoal da RTP para prestarem serviço à estação pública de televisão e logo num evento de grande importância. A Comissão de Trabalhadores (CT) descobriu tudo e denuncia o facto num comunicado que chegou ao CM.



"Lamentamos que estas instruções [as de evitar contratar técnicos à concorrência nas suas folgas] tenham sido ignoradas e que a RTP, para completar o trabalho extraordinário das suas cada vez mais reduzidas equipas internas, tenha que ter recorrido mais uma vez a meios externos ligados a empresas suas concorrentes para poder assegurar a transmissão do jogo de futebol da Taça de Portugal entre o Sporting Clube de Portugal e o Sport Lisboa e Benfica. Desta vez, operacionais ligados à TVI", descreve a CT.



A medida acontece após, segundo avançam os trabalhadores no mesmo comunicado, "o Conselho de Administração ter aceitado mudar de estratégia e informado esta CT que teriam sido dadas instruções para que as direções da empresa evitassem o recurso a meios externos que, pela sua natureza, colocam em causa a capacidade da RTP na prestação do serviço que lhe é atribuído pelo Estado no contrato de concessão, em especial o de ‘Host Broadcasting’".



Os membros da CT reafirmam que "têm chamado a atenção, em diversas ocasiões, para a absoluta carência de recursos humanos e técnicos da RTP para assegurar as suas obrigações de serviço público" e que "a RTP não existe para que privados façam o que é nossa obrigação fazer".



A RTP "existe para garantir o que os privados não podem e não querem fazer. Para isso temos que ter os recursos essenciais ao nosso dispor", situação para a qual a Comissão de Trabalhadores já tinha denunciado.