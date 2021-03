"Estamos fartos de cambalhotas argumentivas.” Foi esta a resposta dos trabalhadores das Centrais Técnicas da RTP em Lisboa e no Porto ao comunicado enviado pelo Conselho de Administração (CA) da estação pública ao fim do dia de sexta-feira, poucas horas antes do início da greve dos profissionais do setor, que se prolonga até às 00h00 de terça-feira.