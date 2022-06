O número de famílias que pagam para ver televisão continua a aumentar. No final do primeiro trimestre deste ano, cerca de 94% das famílias dispunham do serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição, mais 0,4 pontos percentuais do que no trimestre homólogo, de acordo com os mais recentes dados da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom). Ou seja, são cada vez menos as famílias - nos primeiros três meses deste ano eram apenas 6% - que estão restritas aos canais disponibilizados na oferta da Televisão Digital Terrestre (TDT) - RTP 1, RTP 2, SIC, TVI, ARTV, RTP 3 e RTP Memória.









Até março, existiam em Portugal cerca de 4,4 milhões de assinantes do serviço de TV por subscrição - mais 126 mil (+3%) do que no mesmo período do ano passado -, ainda de acordo com o regulador das telecomunicações. Ainda assim, é o crescimento percentual mais baixo desde o final de 2014.

O crescimento do serviço deveu-se, de acordo com a Anacom, sobretudo às ofertas suportadas em fibra ótica, que registaram mais 281 mil assinantes (+12,5%), atingindo 2,5 milhões de subscritores. A fibra ótica já representa 58% do total do mercado, seguindo-se a TV por cabo (29,1%), a TV via satélite (8,9%) e o ADSL (4,1%).





Em termos de operadores, a Meo continua a liderar, com 40,7% dos assinantes. Em segundo lugar fica a Nos (37,6%) e em terceiro a Vodafone (18,5%). Por último, a Nowo representa 3,2% do mercado.