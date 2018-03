Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Televisões privadas registaram 196 milhões de euros em publicidade

Em 2017, SIC e TVI contabilizaram os mesmos proveitos publicitários: cerca de 98 milhões de euros cada.

Por Duarte Faria | 06:00

A SIC e a TVI fecharam as contas do ano passado praticamente com a mesma receita publicitária: cerca de 98 milhões de euros cada. Contas feitas, as duas estações privadas somaram 196 milhões em publicidade. No entanto, se no caso do canal de Carnaxide isto representou uma recuperação face ao ano anterior, no de Queluz de Baixo foi o contrário.



De acordo com o relatório e contas da Impresa, as receitas de publicidade da SIC atingiram os 98,2 milhões de euros em 2017, uma subida de 3,7% (mais 3,5 milhões) relativamente a 2016. Um crescimento que, segundo o documento, é "superior ao crescimento do investimento no mercado publicitário em televisão". "Para esta performance positiva, é de salientar o desempenho do canal generalista - com o contributo das comemorações dos 25 anos da SIC -, a forte subida dos canais temáticos e das receitas digitais do universo SIC", lê-se no relatório da empresa de Francisco Pinto Balsemão. De resto, o negócio de televisão da Impresa registou em 2017 um total de receitas de 153,7 milhões de euros, menos 1,6% (2,5 milhões) do que no ano anterior.



Já a Media Capital indica que os proveitos publicitários da TVI recuaram 3%, para 98,2 milhões de euros (menos 2,8 milhões do que em 2016). Uma descida que é justificada no relatório e contas do grupo com a "evolução adversa do mercado". No total, a TVI somou uma receita de 136,2 milhões de euros, uma descida de 4% (ou seja, 6 milhões de euros).