A guerra das audiências nas noites de domingo ganhou novo fôlego este mês com a estreia da 9.ª temporada do ‘The Voice Portugal’ (RTP1). O concurso de talentos continua a afirmar-se como um caso sério de sucesso e já disputa a liderança com os reality shows das televisões privadas.Aos poucos, o formato do canal público está a ‘roubar’ telespetadores aos rivais ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?