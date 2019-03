Tiago Moreira, uma vida marcada por desgosto de amor em "Alguém Perdeu"

Ator Luciano Gomes, de 37 anos, vai assumir papel na telenovela da CMTV.

O ator Luciano Gomes, de 37 anos, vai assumir na telenovela ‘Alguém Perdeu’, da CMTV, o papel de Tiago, um homem bonito e simpático, e que é conhecido por ser um amigo leal em todas as horas, com um grande lado humanitário.



No entanto, nem tudo é positivo, visto que Tiago é incapaz de se envolver sentimentalmente devido a um trauma que nunca conseguiu ultrapassar: uma desilusão amorosa que viveu no passado e o marcou da pior forma.



Para tentar ‘afogar’ as mágoas, Tiago Moreira decide recorrer a serviços de prostitutas e acompanhantes de luxo, muitas vezes para desabafar sobre a sua vida.



Trabalha como pediatra na Clínica de Cascais, de Madalena e Bárbara. É o melhor amigo de Magda, tendo uma especial adoração por Luísa, em quem vê a filha que sempre sonhou ter.



Luciano Gomes fez parte do elenco de novelas como ‘A Impostora’, na TVI, e ‘Amor Maior’, na SIC.