O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, foi esta quinta-feira ouvido no Congresso dos EUA, em Washington, sobre a segurança da aplicação. Em causa está a utilização de dados privados dos utilizadores, disseminação de notícias falsas e os conteúdos potencialmente perigosos exibidos a crianças e jovens. Chew esgrimiu vários argumentos para responder às perguntas dos congressistas, que reafirmaram a sua convicção de que a rede social "deve ser banida do país", apesar de o CEO defender que os riscos que se apontam ao TikTok são mais teóricos do que práticos.









