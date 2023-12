Tiktok remove 12 mil contas russas com informações falsas

A rede social TikTok removeu mais de 12 mil contas falsas, alegadamente, com origem na Rússia, que estavam a ser utilizadas como ferramenta de propaganda pró-russa para disseminar informações e vídeos enganosos sobre a guerra na Ucrânia.









As contas falsas e as respetivas fotos de perfil eram roubadas a utilizadores reais em países como Alemanha, França, Polónia, Israel, ou a própria Ucrânia, tendo sido também detetadas contas falsas como se fossem pertencentes a celebridades, como Scarlett Johansson, Emma Watson e Colin Farrell.

De acordo com uma investigação levada a cabo pela BBC (que identificou 800 contas), os vídeos publicados chegavam a ter milhões de visualizações e faziam alegações falsas sobre membros do Governo ucraniano. A maioria das contas publicava apenas um vídeo cada, mas denotava-se um esforço coordenado com outras contas que publicavam vídeos muito semelhantes no mesmo dia.









Leia também De vídeos falsificados a imagens de filmes antigos: A verificação da desinformação partilhada sobre a Guerra em Israel O objetivo seria o de minar o apoio do Ocidente ao país no decorrer do conflito. Entre as muitas informações falsas divulgadas para descredibilizar o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estão, por exemplo, notícias que davam conta que este comprava carros e casas de luxo durante a guerra.

Embora ainda não se saiba ao certo quem está por detrás desta rede, acredita-se que as contas terão origem russa, nomeadamente por causa de erros linguísticos tipicamente cometidos por quem fala russo a ligações para websites anteriormente expostos pela Meta como parte de uma rede de desinformação russa.





Apesar das contas encerradas, a investigação da BBC alerta para o facto de a propaganda russa continuar ativa.