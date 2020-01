Todos na corrida para apresentar ‘Big Brother’

Está prestes a estrear o ‘Big Brother’, na TVI, 20 anos depois da primeira edição, e a corrida à apresentação está a agitar os corredores da estação de Queluz de Baixo. Atores e apresentadores já manifestaram interesse no formato que fez história na televisão.Rita Pereira, que tem sido uma das apostas do canal para a condução de programas desde a saída de Cristina Ferreira, é uma das preferidas. "Já se falou no meu nome para apresentadora do ‘Big Brother 2020’, é verdade. Era um grande desafio! Não sei se o faria bem, mas, se calhar, era elevar a fasquia na apresentação e seria, sem dúvida, um grande desafio!", fez saber, mostrando, no entanto, confiança no seu trabalho."Nos diretos tudo pode acontecer, pois está muito dependente das respostas e atitudes de cada participante… Teria de me adaptar a cada uma daquelas personalidades, saber tudo de cor, estudar todos os dias..."Jessica Athayde também piscou o olho à nova direção, liderada por Nuno Santos, ao partilhar que "adorava" apresentar um reality show. Mas o programa também poderá ter um rosto masculino. Ruben Rua diria logo que sim."Com certeza que o ‘Big Brother’ seria uma grande oportunidade. Qual é o apresentador neste País que não quer o ‘Big Brother’?!". Apesar de afastada da TV, Teresa Guilherme, que apresentou as anteriores edições, continua também a ser muito falada.Já Manuel Luís Goucha fez saber que não está nos seus planos assumir este desafio.