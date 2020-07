Toy canta hoje pelas ruas de Viseu

A cidade de Viseu recebe esta tarde o segundo espetáculo com a participação de Toy, integrado nas Festas dos Santos Populares do Correio da Manhã, em parceria com a Ageas Seguros.Dadas as restrições resultantes do quadro pandémico que o País atravessa, os espetáculos são realizados em cima de um veículo longo, que percorrerá as principais artérias da cidade.Antes da atuação de Toy, oe a Ageas Seguros prepararam algumas surpresas para os habitantes de Viseu, como a oferta de brindes, devidamente desinfetados. Não falte. Uma forma diferente de celebrar os Santos Populares em tempo de pandemia. Contamos consigo.