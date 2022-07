Os trabalhadores da Global Media criticam o processo de reestruturação em curso e acusam a administração de “cortes cegos”. A comissão sindical questiona as razões apresentadas pelo grupo que detém ‘JN’, ‘DN’ e TSF para avançar com uma nova redução dos custos com pessoal, quando a reestruturação implementada em 2020 se traduziu no despedimento coletivo de 81 trabalhadores, que não foram substituídos.Todavia, o grupo contratou uma equipa para o novo projeto de Grande Reportagem e Investigação. Trabalhadores querem saber qual o investimento feito e qual “o seu impacto nas vendas/audiências”.