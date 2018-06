Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores da ‘Lux’ suspendem contratos

Grupo de media é detido maioritariamente pelo filho de José Eduardo dos Santos.

Por Sónia Dias e Hugo Real | 01:30

Os trabalhadores da editora Masemba, proprietária da ‘Lux’ e ‘Lux Woman’, e que tem José Eduardo Paulino dos Santos, filho do ex-presidente angolano, como sócio maioritário, não recebem salário há três meses (completados dia 1 de julho), pelo que a grande maioria (cerca de 20) decidiu avançar para a suspensão de contrato de trabalho no passado dia 15 de junho.



De acordo com uma queixa enviada à Autoridade para as Condições do Trabalho e ao Sindicato dos Jornalistas, a editora, para manter a ‘Lux’ nas bancas, terá decidido pagar "de forma discriminatória" ordenados a oito funcionários - um paginador, quatro jornalistas, dois fotógrafos e um produtor - considerados essenciais para assegurar a edição e o fecho da revista semanal.



Com capital maioritariamente angolano - a sociedade de capital de risco Erigo VII, de José Eduardo Paulino dos Santos, detém 51%; a produtora Até ao Fim do Mundo tem 25%, Tito Z. Medonça 16% e Sérgio Valentim Neto 7% - a Masemba apresenta problemas financeiros desde o final de 2016.



Este ano, a empresa terá começado a pagar salários a 100%, 40% e 0%, segundo critérios decididos pela administração.



Segundo sabe o CM, existem pelo menos 23 processos contra a Masemba, a maioria relacionados com dívidas. Foi igualmente pedido, a 21 de maio, um Plano Especial de Revitalização (PER), relativo a uma dívida de 670 756 euros.



A Masemba, recorde-se, comprou em 2013 ao grupo Media Capital, dona da TVI, as revistas ‘Lux’, ‘Lux Woman’ e ‘Revista de Vinhos’.