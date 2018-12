Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores da Plural Entertainment levantam greve e voltam às negociações

Sindicato adiantou que tanto os trabalhadores como a administração estão a tentar fazer "um esforço de aproximação".

11:19

Os trabalhadores do Grupo Plural Entertainment (GPE) levantaram o pré-aviso de greve marcada para 18 a 31 de dezembro, depois de a administração ter manifestado abertura para regressar às negociações, anunciou esta quinta-feira o sindicato.



De acordo com um comunicado da direção do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), a decisão de levantar o pré-aviso de greve às horas extraordinárias foi tomada pelos trabalhadores na quarta-feira.



Os trabalhadores realizaram plenários nas instalações do Grupo Plural Entertainment em Bucelas e em Guimarães, onde alguns estão esta semana em gravações, e a votação confirmou o levantamento do pré-aviso de greve, segundo o sindicato.



A greve tinha sido anunciada depois de a administração daquela empresa de criação de conteúdos audiovisuais ter abandonado as negociações.



Os trabalhadores da empresa realizaram uma greve às horas extraordinárias entre 04 e 10 de dezembro, exigindo a redução da carga horária, que por vezes vai até às 11 horas diárias, segundo o sindicato.



De acordo com o comunicado do CENA/STE divulgado esta quinta-feira, a primeira reunião desta nova fase das negociações decorreu já na quarta-feira, ao final do dia.



O sindicato adiantou que tanto os trabalhadores como a administração estão a tentar fazer "um esforço de aproximação".



"Por agora, estas aproximações foram consideradas insuficientes por ambas as partes, mas com alguns dos pontos já fechados, esperamos que muito rapidamente se alcance um acordo positivo que permita reatar as condições de normalidade dentro da empresa", estima.



Passada esta fase, "é intenção das partes continuar a trabalhar na reorganização que irá acontecer na empresa no próximo ano".



"Como sempre referimos o GPE não é a única empresa do setor onde é necessária a organização dos trabalhadores para garantir melhores condições de trabalho. Falamos de um setor inteiro onde a desregulação é clara e, em muitas situações, suportada em práticas claramente ilegais", sustenta o CENA-STE.



Os trabalhadores do Grupo Plural Entertainment - que integra o Grupo Media Capital - tinham decidido avançar com uma nova greve depois de a administração daquela empresa de criação de conteúdos televisivos ter abandonado as negociações.



A Plural é responsável pelas telenovelas da TVI, estando neste momento duas em curso: "Valor da Vida" e "A Teia".



Uma das reivindicações dos trabalhadores "é a redução do Período Normal de Trabalho (PNT), que atualmente atinge as 11 horas de trabalho, durante a maioria dos dias da semana, do mês e do ano", segundo o sindicato.



"Estes horários de trabalho são justificados pela empresa com o pagamento de um subsídio de Isenção de Horário de Trabalho [IHT], na modalidade que vulgarmente se identifica como IHT total. Ou seja, entende a empresa que a única coisa a respeitar são as 11 horas de descanso entre dois dias de trabalho - o que ainda assim nem sempre é cumprido, porque por vezes se passam as 11 horas de trabalho diário no período das gravações, e, para além disso, existem as deslocações e o trabalho de muitos trabalhadores que não termina com o fim do dia de gravações", segundo um comunicado divulgado pelo CENA-STE aquando da marcação da primeira greve.