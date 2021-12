A saída da RTP de um dos jornalistas da equipa do programa ‘Sexta às 9’, Luís Vigário, levou a Comissão de Trabalhadores (CT) a acusar a direção do canal de assédio e de manter uma “cultura persecutória”.O conflito inicia-se com a realocação dos jornalistas do programa ‘Sexta às 9’ na Informação, sendo-lhes dito que não poderiam ter férias nas datas já marcadas, que correspondiam ao habitual período de interrupção do programa.