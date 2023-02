Trabalhadores da SIC manifestam-se por ajuste salarial

Cerca de 200 de trabalhadores da SIC fizeram esta quarta-feira úm protesto silencioso em Lisboa e no Porto, por um ajuste salarial.De acordo com a TSF, os jornalistas que ajudaram na fundação do canal não são aumentados há 20 anos e não existem ainda aumentos generalizados há dez anos.Cerca de 150 funcionários, onde se incluem jornalistas, repórteres de imagem, produtores e editores participaram no protesto em Lisboa. No Porto, todos os profissionais que estavam a trabalhar, cerca de 20, também se manifestaram.A iniciativa estava marcada para o mês passado, mas acabou por ser desmarcada.