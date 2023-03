Os trabalhadores da TVI reúnem-se na segunda-feira em plenário extraordinário para discutir uma nova proposta da administração, que prevê, entre outras medidas, aumentos entre 3% e 8%, subida do subsídio de refeição e 25 dias de férias.



A proposta do Conselho de Administração da TVI, em resposta às exigências dos trabalhadores, que têm uma greve marcada para dia 15, surgiu na sexta-feira ao fim do dia, na mesma altura em que o Ministério do Trabalho comunicou que não haveria serviços mínimos, segundo o Sindicato dos Jornalistas (SJ).









