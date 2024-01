Trabalhadores dizem que adesão à greve na Global Media é total

Trabalhadores da Global Media estão esta quarta-feira concentrados junto ao parlamento, dia em que o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, a TSF e O Jogo cumprem um dia de greve, até agora com adesão total, segundo delegados sindicais.

"Até ao momento a adesão é total. São números preliminares porque há turnos, mas na redação até ao momento há total paralisação", disse à Lusa o representante dos trabalhadores da TSF Filipe Santa Barbara.

Os trabalhadores do Global Media Group (GMG) estão esta quarta-feira em greve, no mesmo dia em que termina o prazo de adesão às rescisões voluntárias, para mostrar repúdio pela intenção de despedir até 200 profissionais e pela defesa do jornalismo.