Os trabalhadores do ‘Jornal de Notícias’ cumpriram esta quarta-feira o primeiro de dois dias de greve na sequência da denúncia de que a administração do Global Media Group (GMG) tenciona desencadear um despedimento coletivo abrangendo 150 trabalhadores (que poderá chegar, afinal, aos 200), 40 dos quais do ‘JN’, 30 da rádio TSF e um número indeterminado do jornal desportivo ‘O Jogo’. Mais de meia centena concentraram-se, em protesto, junto aos edifícios do grupo de comunicação social no Porto e em Lisboa. A estes juntaram-se outros trabalhadores do GMG, sabe o CM, que estão também preocupados com o futuro da empresa, detida agora em 51% pelo fundo World Opportunity Fund, sediado nas Bahamas.









Como consequência da forte adesão à greve (esta quarta-feira, na redação do Porto só marcou presença a direção do jornal), o ‘JN’ não deverá sair hoje para as bancas, o que acontece pela primeira vez em mais de 30 anos. Também o site esteve esta quarta-feira praticamente todo o dia sem atualizações. Entretanto, os jornalistas do ‘JN’ entregaram um manifesto ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, que ontem esteve no Porto, para sensibilizar o Governo para a intenção de o grupo avançar com um despedimento coletivo que “será a morte” do diário. Ao mesmo tempo, corre também uma petição contra as intenções da administração. Esta, num comunicado interno emitido ontem, voltou a admitir a “grave situação financeira” que a empresa atravessa, referindo que esta previsto para este ano um “prejuízo global que ultrapassa os sete milhões de euros”, que se juntarão aos 39 milhões de prejuízo acumulado nos últimos cinco anos. Acresce um conjunto de dívidas acumuladas de cinco milhões de euros.

Os salários deste mês, cujo pagamento estava em atraso, começaram a ser liquidados na terça-feira, mas o subsídio de Natal ainda não foi pago, e só o será em duodécimos. Uma decisão “unilateral” da administração, cuja “legalidade” está a ser questionada pelos trabalhadores, como refere um comunicado do plenário de redação de ‘O Jogo’, realizado esta quarta-feira, a que o CM teve acesso.