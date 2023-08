Tribunais não conseguem notificar o Telegram

Os tribunais portugueses ainda não conseguiram notificar os responsáveis do Telegram no âmbito do processo sobre a partilha ilegal de conteúdos jornalísticos publicados em jornais e revistas nacionais na plataforma.



“O que o Telegram está a fazer é a gozar com as autoridades judiciais portuguesas. Sabe-se que a plataforma existe, sabe-se quem são os responsáveis pela partilha ilegal, mas não se conseguem notificar para que respondam judicialmente”, explicou ao CM Carlos Eugénio, diretor-geral da Visapress, entidade sem fins lucrativos, de direito privado, que faz a gestão coletiva do direito de autor relativamente a quaisquer obras ou conteúdos jornalísticos publicados nos jornais e revistas portugueses.









Ver comentários