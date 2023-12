O Tribunal Judicial da Comarca do Porto julgou improcedente, por não provada, a ação cível interposta por Bornito de Sousa, antigo vice-presidente de Angola, e a filha, Naulila Diogo Graça, contra Paulo de Morais, no âmbito do já longo processo que ficou conhecido como o caso ‘Vestidos de Noiva’. Pediam o pagamento de uma indemnização total de 250 mil euros por ter “proferido dizeres lesivos da honra e bom-nome” de Bornito e da filha.









