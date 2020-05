Tribunal anula decisão da ERC contra a TVI

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra anulou a decisão da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que acusava a TVI de "falta de rigor informativo" numa reportagem datada de janeiro de 2019 sobre ajustes diretos feitos pela Câmara Municipal de Loures ao genro de Jerónimo de Sousa, Jorge Bernardino.

O tribunal fez duras críticas ao regulador dos media, que diz se ter limitado a "invocar conceitos vagos, sem qualquer suporte".

Sentença ERC - TVI



Segundo a sentença, a que o CM teve acesso, o tribunal decidiu anular a deliberação da ERC, emitida em julho passado, acusando a TVI de não cumprir com as obrigações em matéria de "rigor informativo" e de "rigor e independência".

"O ónus de prova dos factos que justificam um juízo de censura do Conselho Regulador da ERC por violação do princípio do rigor informativo recai sobre este, o que não aconteceu no caso concreto", lê-se no documento, que revela que a falta de rigor informativo "pressupõe a não correspondência com a realidade", e tal não foi demonstrado pela entidade administrativa.