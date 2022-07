O Tribunal Constitucional trabalha, há um ano, com uma agência privada de comunicação, a Wonderlevel Partners, de Luís Bernardo, ex-assessor do antigo primeiro-ministro José Sócrates, do Benfica e do Sporting de Bruno de Carvalho, e que na sua carteira de clientes tem entidades como a Media Capital (TVI) e alguns escritórios de advogados.