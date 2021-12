Tribunal nega recurso contra administração da RTP

O Tribunal Administrativo Sul negou provimento ao recurso da decisão do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa que se declarou incompetente para suspender a administração da RTP.A providência cautelar foi interposta por Manuel Coelho da Silva (presidente do Conselho de Opinião da RTP), numa ação que visava a suspensão da deliberação do Conselho Geral Independente que convidou a equipa constituída por Nicolau Santos e Hugo Figueiredo para apresentar o projeto estratégico da empresa, tendo em vista a sua indigitação como membros do conselho de administração.