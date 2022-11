O Tribunal da Relação do Porto julgou improcedente o recurso interposto por Bornito de Sousa, antigo vice-presidente de Angola, e a filha, Naulila Diogo Graça, no processo de difamação contra Paulo de Morais, naquele que ficou conhecido como o caso ‘Vestidos de Noiva’.



Este tem por base considerações públicas que o presidente da Frente Cívica produziu sobre a compra do vestido de noiva e outros artigos para o casamento de Naulila em 2014, que terão custado mais de 172 600 euros num país “em que há gente a morrer na rua de fome e de doença”, disse Paulo de Morais.









