Trump declara guerra às redes sociais

Numa medida inédita, o Twitter decidiu colocar nas mensagens do presidente dos EUA uma etiqueta em que os utilizadores podem clicar para conhecer a verdade dos factos sobre o assunto mencionado, por considerar que as suas afirmações são "infundadas" e "falsas". Donald Trump já reagiu e ameaça "regulamentar severamente", ou até mesmo "fechar", as redes sociais.

"Os republicanos sentem que as plataformas de redes sociais censuram totalmente as vozes conservadoras. Vamos regulamentá-las severamente, ou fechá-las, para evitar que isso aconteça", afirmou esta quarta-feira o chefe de Estado no Twitter.

Na terça-feira, Trump recorreu à rede social para chamar a atenção para o alegado risco de utilização de boletins de voto postais, que são distribuídos e devolvidos por correio, e que poderão ser utilizados nas próximas eleições para evitar a deslocação física das pessoas às urnas. "Não há qualquer hipótese (zero!) de que os boletins postais sejam menos do que substancialmente fraudulentos", começou por escrever o presidente. "As caixas de correio vão ser assaltadas, os boletins vão ser forjados e até impressos ilegalmente e preenchidos fraudulentamente".

Pouco depois de a etiqueta de verificação de factos ter sido aplicada, Trump acusou o Twitter de "interferir nas eleições presidenciais de 2020". "O Twitter está a sufocar completamente a liberdade de expressão, e eu, como Presidente, não vou permitir que isso aconteça", escreveu na rede social.