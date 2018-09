Joana Duarte, Kelly Bailey e Fernanda Serrano estão entre as finalistas da noite. A festa é transmitida em direto na CMTV a partir das 21h45.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Esta noite, o teatro Capitólio, em Lisboa, estende a passadeira vermelha para receber as figuras públicas mais sensuais do nosso país, que vão marcar presença na gala do Sexy20.Ao longo de todo o verão, os leitores dopuderam escolher as suas estrelas preferidas em várias categorias de beleza e esta noite, em direto naa partir das 21h45, ficarão a saber quem chegou ao primeiro lugar do pódio.